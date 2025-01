Documentaire

Sur le Delta du Rhône, la nature et la vie se sont ordonnées par rapport à l’eau. L’homme a progressivement aménagé l’écosystème afin de tirer profit de ses richesses. Entre tributaires de l’eau douce et exploitants de l’eau salée, les conflits débouchent aujourd’hui sur une gestion hydrologique d’une complexité incroyable et d’une fragilité grandissante. Au-delà des difficultés et des risques liés à la gestion d’un tel système, ce documentaire met en évidence l’artificialisation d’un écosystème dans son ensemble…