Documentaire

Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent pour réveiller les consciences. Dans ce volet : la jeune militante amérindienne Twyla Edgi-Masuzumi se bat pour la forêt boréale canadienne.

La forêt boréale des Territoires du Nord-Ouest canadien incarne la « Terre-Mère » pour le peuple amérindien Déné. Elle abrite également des gisements de pétrole exploités depuis un siècle par la filiale canadienne d’Exxon Mobil, Imperial Oil. Pour les communautés autochtones, la sauvegarde de leur environnement se confond avec la défense d’une culture ancestrale connectée à la nature. Jeune militante amérindienne, Twyla Edgi-Masuzumi mène cette double lutte au sein du réseau des Gardiens de la Terre et assure le lien entre les générations.

Fortes personnalités

Du ballet de camions chargés de grumes à la flamme des derricks, nombreux sont les visages d’une déforestation qui n’épargne aucun continent. En cinquante ans, les cris d’alarme de plus en plus insistants sur le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité se sont avérés impuissants à enrayer ce processus mortifère. Pourtant, des consciences font face à l’urgence, se mobilisent et innovent. Dans les cultures locales en lien étroit avec la nature se joue l’universel, comme en témoignent les leaders autochtones de cette somptueuse série documentaire – servie par la musique de Piers Faccini –, en lutte pour la survie des cinq dernières grandes forêts primaires du globe : Twyla l’Amérindienne (Canada), Tumursukh le Mongol, Mambongo le Gabonais, Mundiya le Papou et Benki le Brésilien. Loin de folkloriser leurs combats, Gardiens de la forêt nous invite à refaire, tant qu’il est temps, une place à leur vision du monde. À l’écoute de ces fortes personnalités, indissociables des écosystèmes qu’elles défendent, une reconnexion s’opère, en rupture radicale avec la réification et la marchandisation de la nature devenues notre ordinaire.

Série documentaire (France, 2023, 53mn)

Disponible jusqu’au 20/05/2027