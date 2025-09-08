Documentaire

C’est une manière simple de réduire nos déchets de 30% ! Quand nous jetons à la poubelle nos épluchures et nos restes alimentaires, ils finissent incinérés ou enfouis dans une décharge. Autant de CO2 dégagé et de gâchis alors que cette matière végétale peut être facilement valorisée grâce au compost qui la transforme en terreau pour le jardinage ou l’agriculture.

Bien sûr le compost est plus simple à mettre en place quand on dispose d’un jardin mais de plus en plus de solutions existent en ville : compost d’appartement, compost partagé de copropriétés… Signe du phénomène, une nouvelle profession est apparue : maître composteur !

Comment passer au compostage écolo de nos déchets alors qu’il deviendra obligatoire dans trois ans ?

Une enquête de Marie Fortunato.