Documentaire

Le superpétrolier Amoco Milford Haven, sistership du tristement célèbre Amoco Cadiz, chargé 144 000 tonnes de brut, et 1 200 tonnes de mazout et de diesel, fait naufrage dans la baie de Gênes le 14 avril 1991. L’accident du Haven a été le plus grand déversement de pétrole brut en Méditerranée, 7 fois plus que l’Erika et 2,5 fois plus que le Prestige. En terme de quantité, c’est la 5ème catastrophe de pétroliers à travers le monde. C’est un drame écologique pour toute la Ligurie, jusqu’aux portes de la Côte d’Azur. Le Haven repose par 85m de fond devant le petit port d’Arenzano. Epave géante de presque 300m de long, elle a subit l’assaut de nombreuses campagnes de dépollution et de pompage. La majeure partie des hydrocarbures a été enlevée, mais il reste encore de l’or noir sur le Haven et presque 30 000 tonnes de bitume sur le fond… Paradoxalement, aujourd’hui, le Haven est devenu un récif artificiel géant fixant la faune et la flore sur une zone qui était désertique. Des milliers de plongeurs viennent explorer certainement la plus grande épave au Monde par simple plaisir, sans se soucier des restes d’hydrocarbures et de ses conséquences sur le milieu marin. Qu’est devenu 20 ans après le Haven ? Récif artificiel, manne économique, havre de vie ou bombe à retardement ? Un documentaire de Jérôme Espla.