Documentaire

C’est une première, tous les athlètes français vont partir aux Jeux Olympiques avec un flacon d’huiles essentielles aux plantes de Madagascar. L’objectif est de lutter contre les effets de la pollution à Pékin. Les vertus des plantes malgaches sont recherchées par les plus grands sportifs comme par l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Dans l’océan Indien, l’île de Madagascar est riche de milliers de plantes aux fragrances précieuses et aux propriétés thérapeutiques uniques au monde. Nous avons suivi le voyage d’exploration de Xavier Ormancey, le directeur de la recherche des cosmétiques Chanel. Depuis 10 ans, ce chimiste parcourt le monde à la recherche de la plante efficace contre le vieillissement de la peau. A Madagascar, il a déniché une vanille aux propriétés exceptionnelles et il est sur la piste d’autres trésors de la flore. Sur place, une poignée de Français passionnés cherchent à percer les secrets de la forêt malgache. Olivier Behra fait l’inventaire de cette richesse naturelle avec son ONG “L’homme et l’environnement“. Barbara Mathevon se bat pour préserver une biodiversité menacée par la déforestation massive. Comment ces biologistes trouvent-ils de nouvelles plantes ? Pourquoi ce patrimoine risque-t-il de partir en fumée ? Enquête sur les pas des sauveurs de plantes et des chercheurs de senteurs. Documentaire réalisé par Florent Chevolleau.