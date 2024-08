Documentaire



La politique des pays africains relative à la gestion des sacs plastiques est une question centrale en matière d’écologie et de pollution. Certains pays optent pour l’interdiction de leur production et commercialisation alors que d’autres mettent en place des stratégies de recyclage. Quoi qu’il en soit, la politique en matière de sacs plastiques semble de plus en plus primordiale. L’Afrique du Sud et le Rwanda ont été les pionniers à les bannir. De nombreux pays ont par la suite suivi ce mouvement devenu un véritable raz de marée sur le continent.

Nous partons sur le terrain enquêter sur « le fléau des sacs plastiques » au Bénin, au Cameroun et au Rwanda.

Réalisation : Candice Atondeh, Thomas Raguet