Documentaire Guyane : la menace grandissante de l’océan Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...

Documentaire République Dominicaine : inondations et désespoir ! Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits...

Documentaire Climat, peut-on encore éviter le pire ? Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez...

Documentaire Microplastiques : on en mange, on en boit, on en respire Les déchets de plastique envahissent notre environnement. Si on ne les ramasse pas, avec le temps ces déchets se...

Documentaire Les côtes françaises en danger ? De Soulac au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire de nombreux touristes et semble immuable. Pourtant, durant l’hiver 2013-2014,...

Documentaire La Grèce: oubliée des dieux Avec ses sites archéologiques exceptionnels et sa mer bleue azur, la Grèce fascine. Mais ce pays aux décors de...

Podcast Sols : services et survie Sous nos baskets évoluent nématodes, collemboles, acariens, vers et autres animaux d’une grouillantes diversité. Mais ne pensez pas que...

Conférence ClimarisQ, comprendre le changement climatique en jouant Jouez à ClimarisQ pour mieux appréhender la complexité du système climatique et l’urgence d’une action collective. Face à des...

Documentaire Philippines : les eco warriors de Palawan Aux Philippines, l’envers du décor d’îles paradisiaques est souvent inconnu des touristes. Pourtant, la menace qui pèse sur l’avenir...

Documentaire Sénégal : pilleurs des mers Le Sénégal se trouve au coeur de l’une des zones de pêche les plus riches du monde. Pourtant, depuis...

Article Impact d’un réchauffement de 1,5°C : quelles réalités tangibles ? Le sujet du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations mondiales. Un réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux...

Documentaire Ces arbres qui saignent Les chiffres obtenus par BBC Africa Eye montrent que la Gambie a exporté plus de 300 000 tonnes de...

Documentaire Comment vivre avec le feu ? Aujourd’hui, le feu est devenu synonyme de destruction, avec des incendies de plus en plus ravageurs émettant d’énormes quantités...

Documentaire Déserts | Amérique du sud, sur la route des extrêmes (4/5) Emmenée par le reporter Alfred de Montesquiou, cette grandiose série documentaire part à la découverte de cinq écosystèmes d’environnements...

Podcast L’eau des icebergs est-elle potable ? L’eau provenant des icebergs est techniquement potable, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les icebergs se forment à partir...

Documentaire Les gardiens des mers Les chalutiers européens ont vidé leurs propres eaux. Ils sont apparus il y a peu au sud, non loin...

Conférence La transition est-elle un leurre ? Peut-on vraiment parler de transition énergétique quand, en réalité, matières et énergies croissent ensemble sans se succéder ? L’historien...

Documentaire Colorado, les voleurs de fleuve Le Colorado est le troisième fleuve le plus long du monde. Il prend sa source aux Etats-Unis et se...

Documentaire Scandale BP : la plus grosse catastrophe écologique Une marée noire à 25 milliards de dollars. Le 27 février prochain, le géant pétrolier BP devra répondre de...