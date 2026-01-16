Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...
Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits...
Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez...
Les déchets de plastique envahissent notre environnement. Si on ne les ramasse pas, avec le temps ces déchets se...
De Soulac au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire de nombreux touristes et semble immuable. Pourtant, durant l’hiver 2013-2014,...
Avec ses sites archéologiques exceptionnels et sa mer bleue azur, la Grèce fascine. Mais ce pays aux décors de...
Sous nos baskets évoluent nématodes, collemboles, acariens, vers et autres animaux d’une grouillantes diversité. Mais ne pensez pas que...
Jouez à ClimarisQ pour mieux appréhender la complexité du système climatique et l’urgence d’une action collective. Face à des...
Aux Philippines, l’envers du décor d’îles paradisiaques est souvent inconnu des touristes. Pourtant, la menace qui pèse sur l’avenir...
Le Sénégal se trouve au coeur de l’une des zones de pêche les plus riches du monde. Pourtant, depuis...
Le sujet du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations mondiales. Un réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux...
Les chiffres obtenus par BBC Africa Eye montrent que la Gambie a exporté plus de 300 000 tonnes de...
Aujourd’hui, le feu est devenu synonyme de destruction, avec des incendies de plus en plus ravageurs émettant d’énormes quantités...
Emmenée par le reporter Alfred de Montesquiou, cette grandiose série documentaire part à la découverte de cinq écosystèmes d’environnements...
L’eau provenant des icebergs est techniquement potable, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Les icebergs se forment à partir...
Les chalutiers européens ont vidé leurs propres eaux. Ils sont apparus il y a peu au sud, non loin...
Peut-on vraiment parler de transition énergétique quand, en réalité, matières et énergies croissent ensemble sans se succéder ? L’historien...
Le Colorado est le troisième fleuve le plus long du monde. Il prend sa source aux Etats-Unis et se...
Une marée noire à 25 milliards de dollars. Le 27 février prochain, le géant pétrolier BP devra répondre de...
De l’île de Wight au Yorkshire, l’Angleterre attire chaque année 36 millions de touristes. Mais le pays doit faire...
