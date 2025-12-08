Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur le parfum Le parfum est bien plus qu’un simple accessoire de toilette ou une signature invisible que l’on laisse derrière soi....

Podcast Naviguer au milieu des foules Elle peut être petite comme elle peut être immense., dangereuse parce que violente, puissante, incontrôlable et pourtant elle peut...

Conférence Femmes et archéologie : un double regard Cette conférence aborde cette thématique sous deux angles : la place des femmes en archéologie, depuis ses débuts jusqu’à...

Conférence Langue et science Antinomiques, la langue et la science (en désignant ci-après par « science » les sciences de la nature) ? Fragments disjoints...

Podcast Comment la biodiversité de l’océan inspire-t-elle les prix Nobel ? Dans cet épisode, le biologiste, paléontologue et président du Muséum Bruno David nous montre comment l’observation du monde marin...

Article 4 infos insolites sur l’aluminium Dans l’imaginaire collectif, l’aluminium est souvent relégué au rang de commodité banale. Il est la barquette jetable d’un repas...

Conférence Voyage en microscopie À quoi ressemblerait le monde qui nous entoure si on le grossissait des centaines, des milliers, ou même des...

Podcast Univers imaginaires Coruscant, la Comté ou Westeros, autant d’univers dont nous n’avons jamais foulé le sol mais qui nous semblent familiers....

Documentaire Les frères Bogdanov, farfelus ou véritables génies ? Des années que la polémique gronde, les Bogdanoff, usurpateurs ou vrais scientifiques ? Il aura suffit d’un rapport du...

Podcast Sciences et super-pouvoirs, entre réalité et fiction Intégrer un groupe de super-héros implique d’avoir des atouts hors normes. Ces pouvoirs passent par la force physique, des...

Conférence La mouche, le scarabée et le cadavre… Depuis quelques années, on assiste à l’émergence d’outils empruntés tant aux sciences naturalistes que forensiques dans l’interprétation et la...

Conférence Voyage à travers les temps géologiques Lors de cette conférence, Sylvie Crasquin retracera les différents événements majeurs qui ont eu lieu après l’explosion de la...

Conférence Le blob ? C’est quoi ce truc ? Depuis 2017, le blob, un organisme unicellulaire étrange qui peuple nos forêts, n’a de cesse de nous étonner. Tour...

Documentaire Xenius – Le modélisme et ses maquettes A l’ère du numérique, le modélisme et ses maquettes sont-ils encore d’une quelconque utilité pour la science ? Le...

Conférence Science contre pauvreté Professeur d’économie du développement et de réduction de la pauvreté au MIT (Massachusetts Institute of Technology), où elle est...

Podcast Ça piaille sur les réseaux sociaux Préparez vos meilleurs gifs, envoyez votre story, parce qu’en cet épisode, on va parler réseaux sociaux. De cette énorme...

Article 4 infos insolites sur le pétrole Le pétrole est partout : dans nos voitures, nos vêtements, nos plastiques, et même dans certains cosmétiques. Mais derrière...

Podcast Systèmes complexes : émergence d’une intelligence collective Quel rapport existe-il entre une nuée d’étourneaux, un krach boursier, une épidémie de grippe ou encore un embouteillage sur...