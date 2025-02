Conférence

Youtube, Dailymotion sont des supports de communication à présent massivement utilisés dans de vastes domaines d’activités et très prisés par un public jeune. La communication scientifique n’y a pas échappé. Des jeunes, scientifiques ou non, se sont lancés dans l’aventure et réalisent des vidéos qui ont un véritable impact avec un nombre de vues pouvant dépasser les 100 000. Florence Porcel, youtubeur, présentera sa manière de travailler, les difficultés qu’elle rencontre et illustrera ses activités en présentant quelques vidéos qu’elle a réalisée. elle répondra notamment à la question : Peut-on faire confiance au contenu scientifique des vidéos des youtubeurs ?