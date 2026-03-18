« Derrière le blob, la recherche » est une expérience de science participative inédite proposée par le CNRS. 15 000 volontaires vont accueillir des blobs chez eux et devront suivre des protocoles très précis. Ils devront faire varier la température pour voir comment cet être jaune unicellulaire réagit. Cela permettra d’anticiper l’effet du réchauffement climatique sur ces êtres vivants.