TOP ! Je vis à l’abri de la lumière, dans les habitats sombres et humides. Être unicellulaire, ni animal, ni plante, ni même champignon, je n’ai pas de pattes et pourtant je peux me déplacer. Je n’ai pas non plus de bouche, d’estomac ni d’yeux et pourtant je peux percevoir le monde autour de moi et ingérer ma propre nourriture. Je suis quasi-immortel et possède plus de 700 types sexuels. Je suis présent sur terre mais j’ai aussi voyagé dans la station internationale. Je suis, je suis, je suis… LE BLOB !