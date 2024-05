Podcast



Loin des périples flamboyants et parfois fantaisistes du célèbre archéologue fictif Indiana Jones, la réalité de l’exploration est bien plus terre-à-terre et exigeante. Contrairement à ce que les films hollywoodiens pourraient suggérer, les véritables explorations ne se résument pas à une série d’aventures épiques et de découvertes instantanées. Au contraire, elles sont le fruit d’un travail ardu, souvent s’étendant sur plusieurs années, et dont la majeure partie se déroule loin des sites exotiques et des paysages exaltants.