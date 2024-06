Conférence

La chimie va-t-elle passer au vert ? Et si on valorisait le CO2 ? Deux questions auxquelles Stéphane Sarrade, Directeur de recherche en chimie et génie des procédés, chef du département de physico-chimie au CEA et Thibault Cantat, chimiste et ingénieur-chercheur au CEA vous proposent des éléments de réponse.