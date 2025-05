Conférence en dialogue avec trois personnalités du monde académique et artistique, Cecile Engrand, (astrophysicienne) Lionel Sabatté (artiste) et Yannick...

L’analyse systématique des Micro-fossiles Non Polliniques (MNP) est encore assez rare en contexte archéologique. Or, l’étude de ces formes...

Documentaire

Fred, Sabine et Jamy nous dévoilent les formules chimiques et magiques des lessives et savons d’hier et d’aujourd’hui. Les...