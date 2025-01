Conférence

Dans la société contemporaine, la Chimie ne semble pas jouir du même statut que les autres Sciences. En effet, on ne peut pas la mettre en perspective avec l’irraisonnable efficacité des Mathématiques (selon E.P. Wigner). De plus, il nous reste en mémoire de nous années d’apprentissage, que si la Chimie s’apprend, la Physique, elle, se comprend. En Philosophie, les grandes catégories de l’épistémologie des Sciences (inductivisme, empirisme, falsificationnisme…) sont d’ailleurs presque exclusivement illustrées par les théories, expériences et autres exemples issus des Sciences Physiques. Enfin, si la Biologie à la vertu de s’intéresser à l’organisation du vivant et à déceler la frontière entre le normal et le pathologique, la Chimie est souvent perçue comme s’opposant à la vie avec ses productions d’insecticides, pesticides, biocides, herbicide ou autres bactéricides… Elle est même souvent accusée d’être trop impliquée dans les problèmes environnementaux ou de santé publique. Pourtant, la chimie est bien la seule Science à laquelle le mot industrie peut être directement accolé. L’impact social de l’industrie Chimique est quantifiable en termes d’emploi et elle a essayé de répondre le plus tôt possible, aux enjeux de développement durable. La chimie a toujours répondu aux besoins d’homo sapiens et en ce sens, son évolution a toujours associé le faire et le connaître. La Chimie n’est donc pas qu’une Sciences aux interfaces de la Physique et la Biologie. Elle sait appréhender la pluralité des phénomènes liés à la matière, qu’elle soit d’origine synthétique ou naturelle. Elle a découvert les atomes et la complexité de leur organisation dans les molécules aux propriétés si spécifiques. Elle connaît aussi la subtilité des équilibres… La Chimie peut donc prétendre à un réel statut dans la Science et la société. Penser en chimiste pourrait même constituer une méthode de réflexion utile hors du champ des Sciences de la matière. C’est ce que nous tenterons de montrer au cours d’une brève histoire de l’évolution de la Chimie.