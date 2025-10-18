Documentaire

Que reste-t-il à découvrir au sujet de la matière et de ses transformations ? Une “nouvelle chimie” émerge aujourd’hui. Elle permet de réaliser des réactions particulièrement complexes et pourrait à terme faire rimer production industrielle et développement durable.

