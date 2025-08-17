Comment réaliser nos rêves ? Dans cet épisode, Jean-Pierre Goux nous parle des rêves. Des rêves au sens propre, ceux que l’on fait la nuit, là où notre âme s’envole pour se nourrir. Il aborde aussi les rêves diurnes, ceux du coeur, que l’on peut choisir de garder dans nos esprits ou alors on peut décider de les mettre en action et de les transformer en révolution. Jean-Pierre nous livre des techniques pour identifier ces rêves, les convertir en projets concrets, et enfin, les réaliser et ainsi vivre nos vies de façon plus harmonieuse.