Podcast

Nous adorons tous le bleu. Pour des vêtements par exemple, c’est la seule couleur véritablement passe partout, sans doute encore plus que le blanc et le noir. Mais loin d’être ennuyeuse, elle a aussi une dimension mystique, car associée au cieux, à la noblesse et à la vierge. Et autour de nous, elle est partout. Dans le ciel, dans l’eau, dans la nature ou même dans notre langage. Alors il nous a paru tout à fait naturel d’inaugurer notre grande série sur les couleurs par le bleu, cette reine des couleurs. De quelle couleur est le ciel sur Mars ? Comment se fait-il que certains animaux voient le bleu et pas d’autres ? Pourquoi n’a-t-on pas la peau de couleur schtroumpf ? Le bleu nous apaise-t-il vraiment ? Le bleu est-il fréquent chez les plantes ? Ce soir, notre équipe de choc est réunie quasiment au complet pour vous faire voir la vie en bleu.