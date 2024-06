Les films de science-fiction font rêver mais posent aussi de nombreuses questions. Godzilla et les monstres géants sont-ils biologiquement...

Entre 1822 et 1880, 18 espèces de dinosaures ont été découvertes. Vingt ans après, on en compte près de...

Quand le vivant n’est plus, comment lui redonner vie, le présenter et l’exposer ? Riche de plus de 68...