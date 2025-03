Conférence

Pour communiquer les uns avec les autres, les êtres vivants utilisent des sons, des gestes, le contact mais la chimie reste le mode de communication le plus communément répandu et universel dans le monde vivant. Qu’il s’agisse de plantes, d’algues, d’insectes, ou encore de mammifères, tous produisent des composés pour interagir entre eux et avec leur environnement. Comprendre cette communication chimique invisible et microscopique représente un défi pour la science, mêlant chimie et biologie. Cependant, cela nous aide aussi à découvrir des composés naturels utiles en agriculture et en médecine, offrant des solutions plus durables.