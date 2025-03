Conférence

L’évolution du vivant est généralement vue comme un progrès qui va vers le « mieux ».

Aux formes de vie anciennes, qualifiées de primitives, imparfaites ou inférieures, auraient ainsi succédé des formes plus évoluées, plus proches de la perfection, en un mot supérieures.

Le vivant actuel résumerait ce processus, en montrant une diversité allant d’êtres inférieurs à des êtres toujours plus supérieurs, l’Humain trônant de manière plus ou moins assumée en haut de la pyramide. Nous reviendrons sur l’histoire de cette idée de progrès dont les racines remontent à l’Antiquité, bien avant qu’il soit question d’évolution du vivant. Nous verrons comment elle s’est naturellement mariée à l’idée d’évolution, et comment elle connut son apogée au XXe siècle.

Nous verrons enfin pourquoi cette idée millénaire… doit purement et simplement disparaître des discours scientifiques !