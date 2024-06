Conférence

Les Mardis de l’Espace des sciences avec Pierre-Henri Gouyon, Directeur du Laboratoire Ecologie Systématique Evolution à Université de Paris XI, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

A partir d’une approche historique de la façon dont ont été élaborées la théorie de l’évolution et celle de l’hérédité, on explorera les interactions complexes entre la biologie et la société. Quels sont les mécanismes qui expliquent l’émergence des espèces vivantes ? Comment les caractères sont-ils hérités ? Quelles conséquences sociales ceci peut-il induire ? Eugénisme, OGM, bioéthique… autant de sujets qui seront présentés et soumis à discussion.

Par Pierre-Henri Gouyon.