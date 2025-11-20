L’Homme pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Il pourrait d’ailleurs faire réapparaître d’autres espèces disparues ou en créer de nouvelles grâce notamment à la biologie de synthèse. Analyser, puis séquencer et réassembler le génome pour modifier ou créer la vie, en bref réécrire le grand livre du vivant, c’est ce qui inquiète le réalisateur Christian Frei dans son dernier film documentaire Genesis 2.0. Pour en parler Christian Frei et l’éthicien Bernard Baertschi seront présents sur le plateau.