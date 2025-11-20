Ressources Dans la même catégorie

Documentaire ADN, dis-moi d’où je viens Les tests génétiques se sont démocratisés. Aujourd’hui, il est assez simple de faire un test de filiation pour vérifier...

Article Comment la génétique redéfinit la notion d’identité humaine La génétique a toujours fasciné par sa capacité à révéler les mystères cachés dans notre ADN. Aujourd’hui, elle ne...

Podcast Sensibles par nature Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...

Documentaire Comment la science va nous permettre de tout soigner Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : aujourd’hui, la technologie fait des prouesses...

Podcast Pourquoi nous n’avons pas tous la même couleur de peau Nous, Homo sapiens, partageons une même origine : l’Afrique, où nos ancêtres avaient la peau foncée. Aujourd’hui, du beige...

Documentaire Couleur de peau : ce que la science révèle enfin Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser...

Conférence Le génétique équine et les pédigrées Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...

Documentaire Darwin express – Les nouveaux défis de l’évolution Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des...

Conférence L’origine du cheval, un voyage génétique dans le temps Le cheval n’est plus aujourd’hui, dans les pays occidentaux qu’un animal de loisir. Il occupait cependant, hier encore, une...

Conférence L’évolution des espèces Il y a des libellules géantes dans le charbon, les serpents ont en réalité des pattes et de l’eau...

Documentaire La théorie de Darwin Les théories de l’évolution de Charles Darwin sont dans ce film au banc d’essais, car elles sont aujourd’hui mises...

Documentaire Ce que mes gènes disent de moi Nos vies sont-elles prédestinées dès la naissance ? Le matériel génétique supplante-t-il le rôle de l éducation sur nos...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – L’évolution Des animations surprenantes expliquent, entre autres, comment Darwin a fondé sa réflexion sur l’évolution, ou encore la sélection naturelle....

Documentaire Cloner le mammouth Une équipe internationale de scientifiques se rend au coeur de la Sibérie à la recherche de l’ADN de mammouths...

Article L’épigénétique : comment notre environnement influence nos gènes L’épigénétique, une discipline en pleine expansion, bouleverse notre compréhension de la biologie humaine. Contrairement à la génétique traditionnelle qui...

Documentaire L’après Homo sapiens arrive-t-il ? Homo sapiens et Homo neanderthalensis sont deux espèces appartenant au genre Homo. La mise en correspondance des travaux de...

Documentaire L’évolution de l’espèce humaine – L’homme préhistorique L’histoire évolutive des homininés est le processus évolutif conduisant à l’apparition des humains anatomiquement modernes. Elle est centrée sur...