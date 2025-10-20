Documentaire

Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : aujourd’hui, la technologie fait des prouesses pour réparer des handicaps et la science rejoint la fiction. Elle annonce l’avènement d’un nouvel être: l’humain 3.0.

Ce film est un voyage à l’intérieur de la machine humaine « réparée ».

Il commence dans l’univers des prothèses bioniques et des exosquelettes qui permettent aujourd’hui de réparer notre enveloppe corporelle, le châssis.

Il se poursuit par une plongée dans le corps humain: demain, la bio-impression 3D permettra de créer des organes artificiels pour remplacer des organes malades ou vieillissants…

Enfin, ce premier volet explique comment les nouvelles technologies, pour réparer l’Homme, s’introduisent au coeur même de ses cellules pour le modifier jusque dans ses gènes …

Mais ces progrès, à priori bénéfiques au bien-être de l’humanité, présentent un corollaire inquiétant. La technologie progresse à une telle vitesse et atteint un tel degré de sophistication qu’en s’intégrant au corps même des hommes, elle pourrait bien en modifier la nature…

Faut-il s’inquiéter de cette révolution scientifique ?

L’Homme restera-t-il humain une fois ses gènes modifiés?

L’avenir est-il au cyborg, l’être mi-Homme mi-machine ?

Autant de questions qui interrogent une science soupçonnée de préparer demain une humanité à 2 vitesses…

Première diffusion : 31/03/2017

Un documentaire de Philippe LAGNIER, Elena SENDER et Aurélie SAILLARD.