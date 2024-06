Documentaire



Entre 1822 et 1880, 18 espèces de dinosaures ont été découvertes. Vingt ans après, on en compte près de 150 fossiles ! Entre temps, Edward D. Cope et Othniel C. Marsh, titans de la paléontologie américaine et chasseurs de dinosaures, avaient œuvré. Ces deux paléontologues sont les héros de la « guerre des os », une épopée au cœur de l’Ouest Américain du temps de la ruée vers l’or. Dans leur course effrénée, ils se livrèrent une lutte sans merci. C’est La guerre entre chercheurs de dinosaures, La Ruée vers l’Os. Fouillant dans des conditions rocambolesques, au milieu des guerres indiennes, ils vont décrire près de 130 espèces et mettre au point les techniques de fouille encore utilisées aujourd’hui. Nous leur devons la découverte de célèbres dinosaures comme le Diplodocus, Allosaure, Triceratops et T-Rex…

Un documentaire de Jacques Mitsch

© LA COMPAGNIE DES TAXI BROUSSE