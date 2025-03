Conférence

Depuis la découverte des premiers dinosaures fossiles au début du 19e siècle, les connaissances liées à leur morphologie, ou encore à leur mode de vie, n’ont cessé d’évoluer.

Comment les paléontologues font-ils pour déterminer quelle pouvait être la posture de ces créatures du passé ? Et comment parviennent-ils à esquisser de plus en plus finement le monde et les environnements dans lesquels ils évoluaient ?