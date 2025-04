Documentaire

Des années que la polémique gronde, les Bogdanoff, usurpateurs ou vrais scientifiques ? Il aura suffit d’un rapport du CNRS remettant en cause la thèse des 2 frères pour que la controverse reparte de plus belle. Mais la rumeur s’est déjà éteinte et le mythe des Bogdanoff peut continuer son chemin car depuis des années, les frères jumeaux fascinent et intriguent. Dès 1979, ils animent Temps X, une émission de science fiction, la première du genre à la télévision, 30 ans après, ils s’en rappellent encore. Et à flirter avec les extras terrestres, ils en sont presque devenus des spécimens. Alors pourquoi les rumeurs les plus folles courent elles sur les frères Bogdanoff ? Quel mystère se cache derrière ces jumeaux intergalactiques ? Les Bogdanof, farfelus ou véritable génies ? Un documentaire de Pauline Giraudy