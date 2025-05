Conférence

Conférence en dialogue avec trois personnalités du monde académique et artistique, Cecile Engrand, (astrophysicienne) Lionel Sabatté (artiste) et Yannick Mercoyrol (directeur de la programmation de Chambord) pour nous ouvrir les yeux sur les merveilles de la poussière.

Invités :

Cecile Engrand, travaille sur l’étude des poussières extraterrestres (micrométéorites) depuis 30 ans et a participé à une expédition de collectes de micrométéorites, à la station Antarctique Concordia en 2002. Ses thèmes de recherche concernent principalement l’étude des poussières interplanétaires, en particulier les particules cométaires afin de mieux comprendre la formation et l’évolution du système solaire. Directrice de recherches au CNRS, elle travaille actuellement au Laboratoire de Physique des 2 infinis Irène Joliot Curie, à l’Université Paris-Saclay. Après un diplôme d’ingénieur en Sciences de Matériaux, elle a reçu un diplôme de doctorat de l’Université Paris Sud.

Lionel Sabatté, artiste contemporain, peintre, sculpteur et dessinateur français, il entame depuis plusieurs années un processus de récolte de matériaux qui portent en eux la trace d’un vécu : poussière, cendre, charbon, peaux mortes, souches d’arbres…

Diplômé de l’École des beaux-arts de Paris en 2003, c’est aujourd’hui l’un des artistes majeurs qui pensent et travaillent à partir de l’informe, de la corrosion et de matières comme la rouille ou la poussière.

Yannick Mercoyrol, dirige la programmation culturelle de Chambord depuis 12 ans, où il a notamment assuré le commissariat d’une vingtaine d’expositions. Après avoir exercé huit ans aux Etats-Unis et en Allemagne, il a publié Parler avec du rouge dans la bouche, face à Rothko (2002, Chatelain-Julien), Géométrie des organes (2009, Grèges), Memento en vert et bleu (avec Jean-Gilles Badaire, 2022, Le Temps qu’il fait) et récemment, Intensités, 12 artistes aujourd’hui (L’Atelier contemporain).