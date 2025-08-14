Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans l’oubli, sauf pour les scientifiques. Douze missions (inhabitées) ont été envoyées vers la Lune depuis la fin des missions Apollo. Que sait-on et que reste-t-il à découvrir sur la géologie de la Lune ? Découvrez ce qu’ont apporté ces missions lunaires, missions Apollo comme mission « post-Apollo », sur ses cratères d’impact, son volcanisme, sa tectonique, sa structure interne, son eau, son origine…