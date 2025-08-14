Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...
Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...
Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...
Depuis des décennies, les scientifiques explorent les mystères qui entourent la structure interne de la Terre et les phénomènes...
Certains d’entre nous vivent en bord de mer, ou à la montagne… d’autres dans un cratère d’impact de météorite,...
Pour la première fois, une équipe de spécialistes et de chercheurs de l’Institut national de volcanologie d’Italie embarquera à...
Trois experts en volcanologie sont présents pour parler des volcans. Présentée par Aline Peltier et animée par Édouard Kaminski...
Non, ça n’a rien à voir avec cette danse qui a été à la mode chez les jeunes il...
Au Japon, le Sakurajima entre en éruption presque tous les jours, menaçant les 600 000 habitants qui vivent à ses...
Il y a 75.000 ans, la terre a subi une modification d’ampleur. Cette certitude, des chercheurs l’ont acquise au...
S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ce...
Conférence d’Aurore Stéphant sur les conséquences désastreuses de l’extraction de métaux précieux comme l’or et l’argent.
Arrivé au village, le groupe fait juste un brin de toilette, car l’eau est rare. Puis il se rend...
Les glaciers sont des masses de glace colossales qui se forment par l’accumulation, la compaction et la transformation de...
\r\nA travers ce documentaire le téléspectateur découvre les mines de fer, les cavernes de diamants et les champs magnétiques...
Les tremblements de terre sont parmi les forces de la nature les plus imprévisibles et les plus destructrices. De...
Fred, Jamy et Sabine nous font découvrir l’histoire de cette jeune île volcanique qui émergea voilà maintenant 3 millions...
Le plateau du Colorado accueillait, il y a cent millions d’années, une mer intérieure ; le site est devenu...
On l’accuse d’être à l’origine de la catastrophe la plus meurtrière de la volcanologie, mais personne ne se demande...
La ceinture de feu du Pacifique qui abrite la moitié des volcans actifs et connaît des séismes, est aussi...
