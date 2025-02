Conférence

L’analyse systématique des Micro-fossiles Non Polliniques (MNP) est encore assez rare en contexte archéologique. Or, l’étude de

ces formes de résistance et de dissémination issues de différentes organismes vivants (champignons, algues etc.) peuvent apporter

de nombreuses informations d’ordre paléoenvironnemental, taphonomique et bioarchéologique. Couplé à l’analyse des grains de

pollen et des spores de végétaux, et associé à la technique dite du « pollen washes » d’artefacts archéologiques, leur étude s’intègre

dans une approche archéopalynologique renouvelée permettant d’obtenir des données sur la fonction des objets ou la nature des

contenus, et plus largement, sur les interactions entre les sociétés du passé et le monde végétal.