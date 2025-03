Conférence

En associant les termes « archéologie » et « patrimoine », cette chaire interroge leurs rapports, les inscrit dans le temps long, soulève la question de leurs spécificités et les place dans la société contemporaine au sein de laquelle, l’un et l’autre sont souvent sollicités dans leurs dimensions symboliques, voire philosophiques. Cette leçon inaugurale expose les contours de ce couple si particulier. Elle présente les ambitions pour le développement d’une archéologie scientifique et citoyenne, à CY Cergy Paris Université et avec ses partenaires.