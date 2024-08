Conférence



Alors que, de nos jours, la notion de bruit est assimilée à celle de nuisance, elle fut pendant longtemps associée à une information. Comment écouter l’Histoire et restituer les sons des lieux, êtres vivants et activités humaines ? C’est toute la question derrière le travail de Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore. Du chantier de Notre-Dame de Paris au Moyen-Âge à la sauvegarde du patrimoine artisan, suivez les sons vivants et mouvants de notre monde et partez pour une exploration sensorielle du passé !