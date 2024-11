Documentaire

Dans le sud de l’Ardèche, la grotte Chauvet Pont d’Arc est la plus ancienne grotte ornée connue au monde. Fermée pendant des milliers d’années par un éboulement de la falaise, ce qui a permis sa conservation exceptionnelle, cette grotte doit être préservée et ne sera jamais ouverte au public. Pour transmettre et partager ces beautés souterraines, il y a quelques mois naissait, à deux pas de la grotte, le plus grand fac-similé jamais réalisé au monde, la Caverne du Pont d’Arc. Comment cette réalisation a-t-elle pu voir le jour ? Techniciens, scénographes, architectes, sculpteurs, informaticiens, artistes, plasticiens, nous racontent… Une véritable aventure de plusieurs années nous fait pénétrer au cœur des images de la préhistoire.

Réalisé par Christian Tran

Droits Réservés – 2017