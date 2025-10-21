Cette île volcanique surprenante abrite notamment un lac acide et chaud.
Deux scientifiques explorent l’hypothèse d’une éruption du Cumbre Vieja, qui pourrait s’effondrer dans l’océan Atlantique et provoquer un mega...
S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans sont aussi l’un des moteurs essentiels de l’évolution des espèces. Ce...
Ce voyage aux quatre coins du monde permet de mieux comprendre ce que sont les volcans, bien au-delà de...
Le Cantal, situé au cœur du Massif central, est l’un des plus remarquables édifices volcaniques d’Europe, tant par son...
Avec 67 volcans, l’Ethiopie est l’un des pays les mieux dotés de la planète. Des panoramas de magma en...
Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...
Les Hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le monde, les Hommes se sont...
De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette...
L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans...
À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....
Autrefois la résidence des dieux dans la mythologie grecque, le Mont Olympe était célébré par les peuples antiques pour...
Vénérés par les Maya qui y voyaient la porte d’entrée vers le monde des morts, ces galeries creusées dans la roche...
Comprendre le mécanisme du volcan Merapi, situé sur sur l’île de Java et aux fréquentes et redoutables éruptions, est...
L’expansion terrestre est une théorie de tectonique globale. Elle fournit un cadre théorique permettant d’expliquer la formation des continents...
Les volcans et leurs éruptions ont façonné à travers l’histoire notre écosystème et nos sociétés. Pourtant les mystères qui...
Heidi Sevestre mène, cette fois, son enquête scientifique en Islande, une terre de défis où les habitants doivent apprendre...
La vie serait d’abord apparue dans la roche, et se serait ensuite répandue à une époque où notre planète...
Cette série raconte la saga du développement de la Terre depuis ses origines. En se basant sur les plus récentes...
Malgré leur nom, les Terres Rares ou Lanthanides ne sont pas rares dans l’écorce terrestre. Longtemps restée discrète et...
L’épopée africaine récente, c’est l’isolement du continent en une seule entité. La Téthys écarte pour un temps l’Afrique de l’Eurasie,...
