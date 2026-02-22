Ressources Dans la même catégorie

Conférence Roger Caillois, le rêveur de pierre Écrivain, académicien, Roger Caillois (1913–1978) se passionne, dès les années 1950, pour les « pierres curieuses ». Sa collection,...

Conférence Réservoirs d’hydrocarbure dans les grands fonds La demande toujours croissante en énergie oblige les compagnies pétrolières à aller prospecter les hydrocarbures dans des zones de...

Conférence Volcans, des monstres à surveiller ! Fascinants mais dangereux, les volcans nécessitent une surveillance constante. Assurée par des observatoires répartis partout sur le globe, elle...

Documentaire D’où vient notre attrait pour l’or ? Le terme « ruée vers l’or » en dit long sur notre obsession pour ce métal noble et précieux. Depuis des...

Podcast Pourquoi l’océan est-il salé ? Tous les jeudis, les scientifiques du Muséum prennent la parole pour vous faire découvrir différentes facettes de l’océan :...

Conférence Simuler les objets géologiques à géométrie complexe : les environnements chenalisés La modélisation numérique des réservoirs souterrains est un outil essentiel à la compréhension de leur organisation, de leur fonctionnement...

Documentaire Guatemala : des volcans en terre maya | Des volcans et des hommes « Jeune » volcan à peine centenaire, le Santiaguito, au Guatemala, attire les scientifiques du monde entier. Malgré les terribles avalanches de...

Documentaire Sur les volcans du monde – Dallol, le volcan d’acide Arrivé au village, le groupe fait juste un brin de toilette, car l’eau est rare. Puis il se rend...

Documentaire Planète explosive – Les éléments se déchaînent Une observation du pouvoir destructeur des catastrophes naturelles avec les exemples d’une tornade dans une ville du Midwest, d’un...

Conférence L’érosion des côtes est-elle inéluctable ? La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...

Article D’où vient l’or ? L’or, ce métal précieux et fascinant, a capturé l’imagination de l’humanité depuis l’aube de la civilisation. Il symbolise la...

Documentaire Volcans d’Islande, et demain ? L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine...

Conférence Le regard d’un géologue sur l’origine de la vie terrestre Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...

Documentaire Rwanda : vivre sur un sol instable Des montagnes à perte de vue, des pentes fortes, de la pluie, de la déforestation… Au Rwanda, toutes les...

Documentaire Indonésie, le tsunami meurtrier 26 décembre 2004 à 7h58 heure locale, un séisme de magnitude 9.3 provoque une vague sans précédent dans l´Océan...

Documentaire Bardarbunga : le réveil d’un géant Culminant à plus de 2 000 mètres, le Bárdarbunga, deuxième volcan le plus élevé d’Islande, connaît un important regain...

Documentaire Naples, le réveil des volcans Les trois millions d’habitants de Naples et son agglomération vivent sous la menace du Vésuve, qui a anéanti Pompéi, et des champs Phlégréens, qui comptent...