Écrivain, académicien, Roger Caillois (1913–1978) se passionne, dès les années 1950, pour les « pierres curieuses ». Sa collection,...
La demande toujours croissante en énergie oblige les compagnies pétrolières à aller prospecter les hydrocarbures dans des zones de...
Fascinants mais dangereux, les volcans nécessitent une surveillance constante. Assurée par des observatoires répartis partout sur le globe, elle...
Le terme « ruée vers l’or » en dit long sur notre obsession pour ce métal noble et précieux. Depuis des...
Tous les jeudis, les scientifiques du Muséum prennent la parole pour vous faire découvrir différentes facettes de l’océan :...
La modélisation numérique des réservoirs souterrains est un outil essentiel à la compréhension de leur organisation, de leur fonctionnement...
L’ascension des plus hauts sommets de la planète représente l’ultime frontière de l’endurance humaine et de l’exploration géographique. Ces...
Les collections paléontologiques du Muséum compte plusieurs millions de spécimens. Les dinosaures viennent naturellement à l’esprit mais n’oublions pas...
« Jeune » volcan à peine centenaire, le Santiaguito, au Guatemala, attire les scientifiques du monde entier. Malgré les terribles avalanches de...
Arrivé au village, le groupe fait juste un brin de toilette, car l’eau est rare. Puis il se rend...
Une observation du pouvoir destructeur des catastrophes naturelles avec les exemples d’une tornade dans une ville du Midwest, d’un...
La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...
L’or, ce métal précieux et fascinant, a capturé l’imagination de l’humanité depuis l’aube de la civilisation. Il symbolise la...
L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine...
Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...
Des montagnes à perte de vue, des pentes fortes, de la pluie, de la déforestation… Au Rwanda, toutes les...
26 décembre 2004 à 7h58 heure locale, un séisme de magnitude 9.3 provoque une vague sans précédent dans l´Océan...
Culminant à plus de 2 000 mètres, le Bárdarbunga, deuxième volcan le plus élevé d’Islande, connaît un important regain...
Les trois millions d’habitants de Naples et son agglomération vivent sous la menace du Vésuve, qui a anéanti Pompéi, et des champs Phlégréens, qui comptent...
\r\nPlanète Terre pénètre au cœur des ténèbres et révèle le monde inconnu des grottes, boyaux et tunnels. Mexique, la...
