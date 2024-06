Conférence

Le nom des Shadoks est connu de toute la France, mais pas les détails de leur étrange existence. Après avoir balayé des racontars sur leur naissance et leur présence dans l’univers, nous étudierons les immenses progrès de leur science, des probabilités élémentaires à la compréhension fine du phénomène de la gravitation, en passant par les systèmes de numérations, la théorie des ensembles et celle du transport. Nous verrons comment l’imagerie moderne a permis de comprendre le fonctionnement original de leur cerveau, qui a conduit à une forme de culture dont nous pouvons tirer beaucoup si nous la regardons de plus près.

Avec Gérard Berry