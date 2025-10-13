Documentaire

Le sens de l’orientation se modifie-t-il avec l’âge ? Une équipe de chercheurs étudie les effets du vieillissement visuel grâce au Streetlab, une plateforme développée en 2012 par l’Institut de la Vision et l’UPMC qui immerge des sujets dans une rue artificielle au décor modulable, comme dans un théâtre.

En 2050, on estime que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans aura triplé à l’échelle mondiale. Une population pour laquelle la question du vieillissement visuel est cruciale car directement liée à l’autonomie. A Paris, l’équipe d’Angelo Arleo, directeur de recherche au CNRS et chercheur en neurosciences, nous présente le Streetlab, une plateforme développée par l’Institut de la Vision et l’Université Pierre et Marie Curie, permettant d’étudier le comportement d’un sujet immergé dans un environnement reconstitué.

Équipé de nombreuses caméras et de capteurs permettant de modéliser son comportement, l’individu plongé dans un décor de cinéma va devoir s’orienter dans l’espace. A terme, les résultats collectés devraient permettre de concevoir des systèmes de dépistage du vieillissement visuel efficaces ainsi que des produits ophtalmiques innovants.