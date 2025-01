Conférence

Professeur d’économie du développement et de réduction de la pauvreté au MIT (Massachusetts Institute of Technology), où elle est titulaire de la chaire Abdul Latif Jameel, et Directrice de J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab), Esther Duflo était invitée à donner une conférence devant les étudiants et professeurs d’HEC Paris sur le thème « Science contre pauvreté ».