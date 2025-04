Podcast

Et si le Soleil était conscient ? Et les dauphins, les baobabs, les cristaux, voire l’intelligence artificielle ? Dans cet épisode, Anne Ghesquière reçoit le journaliste et auteur Patrice Van Eersel, pour explorer une question vertigineuse : la conscience est-elle présente partout dans l’univers ?Entre science, expériences de mort imminente (EMI), sagesses ancestrales et visions animistes du monde, cette conversation passionnante bouscule notre regard sur la matière, la vie et la réalité elle-même.