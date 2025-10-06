Ressources Dans la même catégorie

Podcast Non l’Homme ne descend pas du singe ! Non, l’Homme ne descend pas du singe : il est lui-même un singe. Les humains appartiennent aux primates, tout...

Documentaire Comment améliorer la sécurité à moto ? En remontant une file, une moto a six fois plus de chances de percuter un piéton. Une équipe de...

Conférence La batterie tout solide : entre idéal et pragmatisme La technologie tout solide occupe une place singulière dans l’histoire des sciences des matériaux et de l’électrochimie. Née dans...

Podcast Énergie : demain, comment fait-on ? Après les risques de coupures d’électricité cet hiver et les questions d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine :...

Conférence La science en jeu Trois chercheur·es de Nantes Université se prêtent au jeu de la vulgarisation pour des prises de paroles pas comme...

Podcast Sciences et super-pouvoirs, entre réalité et fiction Intégrer un groupe de super-héros implique d’avoir des atouts hors normes. Ces pouvoirs passent par la force physique, des...

Documentaire Les post-it, le kevlar… Ces inventions qui sont nées par hasard De nombreux objets de notre quotidien n’existent que grâce à l’erreur de celui ou celle qui les a mis...

Article 4 infos insolites sur le pétrole Le pétrole est partout : dans nos voitures, nos vêtements, nos plastiques, et même dans certains cosmétiques. Mais derrière...

Podcast Percer le mystère de la conscience : l’enquête fascinante Et si le Soleil était conscient ? Et les dauphins, les baobabs, les cristaux, voire l’intelligence artificielle ? Dans...

Conférence La science en accusation ? Méfiance, défiance et complotisme Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément...

Conférence Transformation de la matière La chimie va-t-elle passer au vert ? Et si on valorisait le CO2 ? Deux questions auxquelles Stéphane Sarrade,...

Documentaire Les frères Bogdanov, farfelus ou véritables génies ? Des années que la polémique gronde, les Bogdanoff, usurpateurs ou vrais scientifiques ? Il aura suffit d’un rapport du...

Conférence L’archéologie du paysage sonore : recréer les sons du passé Alors que, de nos jours, la notion de bruit est assimilée à celle de nuisance, elle fut pendant longtemps...

Conférence Invisible ! Quand la science dépasse la fiction Harry Potter, L’Homme invisible, le Seigneur des Anneaux… l’invisibilité est un sujet phare de la science-fiction. Elle est aussi...

Documentaire Science ou fiction – L’eau \r

Faire l’amour dans l’eau : peut-on rester coincés ? Peut-on quitter une voiture qui est immergée dans l’eau ?...

Conférence Voyage à travers les temps géologiques Lors de cette conférence, Sylvie Crasquin retracera les différents événements majeurs qui ont eu lieu après l’explosion de la...

Conférence Énergie, dissuasion et résilience : les métiers de demain Dans cette table ronde, organisée lors de la 2ème matinée de l’opération digitale « Scientifique, toi aussi ! Construisons...

Podcast Être(s) vivant(s) depuis 3 milliards et demi d’années Explorer l’évolution de la vie sur Terre et ses crises majeures pour éclairer le présent. L’évolution de la vie...