Cette conférence offrira au grand public une plongée passionnante aux confins de la science et de la science-fiction, en abordant les grandes questions de notre époque :
• Y-a-t-il d’autres formes d’intelligence dans l’univers ?
• Jusqu’où peut aller l’intelligence artificielle ?
• Comment l’imaginaire éclaire-t-il nos futurs possibles ?
• « les IAs remplaceront-elles les extra-terrestres pour combler la solitude de l’espèce humaine ? »