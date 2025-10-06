-
Podcast
Non, l’Homme ne descend pas du singe : il est lui-même un singe. Les humains appartiennent aux primates, tout...
-
Documentaire
En remontant une file, une moto a six fois plus de chances de percuter un piéton. Une équipe de...
-
Conférence
La technologie tout solide occupe une place singulière dans l’histoire des sciences des matériaux et de l’électrochimie. Née dans...
-
Podcast
Après les risques de coupures d’électricité cet hiver et les questions d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine :...
-
Conférence
Trois chercheur·es de Nantes Université se prêtent au jeu de la vulgarisation pour des prises de paroles pas comme...
-
Podcast
Intégrer un groupe de super-héros implique d’avoir des atouts hors normes. Ces pouvoirs passent par la force physique, des...
-
Documentaire
De nombreux objets de notre quotidien n’existent que grâce à l’erreur de celui ou celle qui les a mis...
-
Article
Le pétrole est partout : dans nos voitures, nos vêtements, nos plastiques, et même dans certains cosmétiques. Mais derrière...
-
Podcast
Et si le Soleil était conscient ? Et les dauphins, les baobabs, les cristaux, voire l’intelligence artificielle ? Dans...
-
Conférence
Depuis les années 70 en France, une série d’enquêtes régulières interroge le rapport des Français vis-à-vis de la Science....
-
Conférence
Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément...
-
Conférence
La chimie va-t-elle passer au vert ? Et si on valorisait le CO2 ? Deux questions auxquelles Stéphane Sarrade,...
-
Documentaire
Des années que la polémique gronde, les Bogdanoff, usurpateurs ou vrais scientifiques ? Il aura suffit d’un rapport du...
-
Conférence
Alors que, de nos jours, la notion de bruit est assimilée à celle de nuisance, elle fut pendant longtemps...
-
Conférence
Harry Potter, L’Homme invisible, le Seigneur des Anneaux… l’invisibilité est un sujet phare de la science-fiction. Elle est aussi...
-
Documentaire
\r\nFaire l’amour dans l’eau : peut-on rester coincés ? Peut-on quitter une voiture qui est immergée dans l’eau ?...
-
Conférence
Lors de cette conférence, Sylvie Crasquin retracera les différents événements majeurs qui ont eu lieu après l’explosion de la...
-
Conférence
Dans cette table ronde, organisée lors de la 2ème matinée de l’opération digitale « Scientifique, toi aussi ! Construisons...
-
Podcast
Explorer l’évolution de la vie sur Terre et ses crises majeures pour éclairer le présent. L’évolution de la vie...
-
Podcast
On apprend toute sa vie… Mais comment ? Et à quoi ça sert ? Jeux de mémoire, entraînement, techniques...