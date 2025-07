Conférence

Les œuvres de science-fiction regorgent de référence aux sciences et aux techniques. Roland Lehoucq montrera que les films de SF sont de bons prétextes pour aborder les connaissances scientifiques actuelles en réveillant la curiosité, en développant l’esprit critique et la capacité à analyser un problème et, surtout, en s’amusant avec les sciences. Cette démarche est largement illustrée par des exemples tirés de la fameuse saga cinématographique Star Wars, du blockbuster Avatar ou des films de super-héros. Qu’est-ce que la Force qu’utilisent les chevaliers Jedi ? Où se trouve la planète Pandora ? D’où vient la force de Superman ? De façon assez étonnante, ce questionnement transforme le spectateur en un « chercheur » qui mène l’enquête et dont la démarche intellectuelle se rapproche de celle d’un scientifique…