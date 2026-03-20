Depuis l’époque des alchimistes, la chimie est source de craintes car elle agit sur des éléments naturels afin de les connaître et de les transformer pour divers usages. Dans le contexte actuel qui prône le retour au naturel et où l’on se méfie du synthétique, le public s’interroge sur les produits fabriqués en laboratoire. Pourquoi synthétiser ce qui est naturel et pourquoi créer des espèces synthétiques ? Quels sont les enjeux ? Quelles perspectives pour le futur?