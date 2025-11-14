Conférence

La formation des déserts interroge, intrigue et nous émerveille par leur diversité morphologique. Dans la nature, les formes émergent par le truchement du hasard et de contraintes physiques. Pour les corps biologiques, il faut ajouter les contraintes historiques et la fonction.

Explorez comment ces déterminants jouent également un rôle dans la création artistique. Les œuvres d’art peuvent être vues comme des analogies de systèmes naturels, dont on maîtriserait, plus ou moins, les différents facteurs.

La création artistique peut-elle jouer un rôle dans la compréhension de l’émergence des formes naturelles ? Quelles simulations du réel ? Quelle liberté d’en modifier les paramètres ?