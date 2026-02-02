D’où nous viennent les idées et comment évoluent-elles ? Comment nait la créativité en musique ou en mathématiques ? Quels rapports ces deux disciplines entretiennent-elles avec l’idée de progrès ? Cédric Villani et Karol Beffa vous proposent un débat passionnant autour de la notion de créativité dans leur discipline respective, notamment à partir d’une réflexion sur un texte du mathématicien Henri Poincaré.