Documentaire A la découverte des étoiles Galillée – Observatoire de Paris – Les planétariums à la Découverte et à la Cité des Sciences. Depuis les...

Documentaire Est-il réellement possible de s’installer sur une autre planète ? Pour aller vers l’étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, on parle d’un voyage de 70 000...

Documentaire À quoi pourrait ressembler la colonisation spatiale ? Dans cet avenir fantasmé, l’espèce humaine serait capable de s’installer durablement sur les planètes orbitant autour de lointaines étoiles.

Documentaire Au delà de Pluton En janvier 2019, trois ans après le survol de Pluton, la sonde américaine New Horizons atteint Ultima Thulé, l’objet...

Article 4 infos insolite sur Mars Mars fascine depuis des siècles, entre rêves de conquête spatiale et découvertes scientifiques. Si vous pensiez tout savoir sur...

Conférence À la recherche de planètes extrasolaires En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques...

Documentaire Les trous noirs supermassifs Malgré les nombreuses avancées scientifiques, l’univers renferme encore des secrets et paraît bien mystérieux. La théorie de la relativité...

Article Qu’est-ce qu’une exoplanète ? Le terme « exoplanète », combine deux mots grecs signifiant « en dehors » (exo) et « planète ». En d’autres termes, une exoplanète est...

Documentaire La Station Spatiale Internationale Parce que des nations isolées seraient incapables de mener financièrement à terme un projet de cette envergure, la station...

Documentaire Destination Cosmos – Météorites & astéroïdes \r

\r

Existe t’il un risque de collision entre la Terre et un Géocroiseur ? Aux vues du nombre d’objets célestes...

Conférence Planètes à gogo La planète est l’un des éléments incontournables des histoires de science-fiction. Si la façon la plus classique d’en construire...

Documentaire Cosmos – Un ciel peuplé d’esprits L’épisode débute sur une animation présentant William Herschel et son jeune fils John marchant ensemble. William décrit la nature...

Conférence Pluton vu par un géologue Le survol de Pluton en 2015 et l’exploitation des données recueillies ont permis de dresser un portrait étonnant de...

Documentaire Les satellites du système solaire Un satellite naturel est un objet céleste en orbite autour d’une planète ou d’un autre objet plus grand que...

Documentaire Les mystères de l’univers – Voyage dans l’espace On a marché sur la Lune et on a lancé des sondes pour étudier les planètes situées à des...

Documentaire Mars : à la recherche de la vie En 2008, le Phoenix Lander s’est posé sur Mars, mais a-t-il pu apporter la preuve d’une vie extraterrestre ?

Documentaire De quoi sont faites les étoiles ? Depuis la nuit des temps, le soleil brille sur la Terre. Pourtant, la nature de cette grosse boule jaune...

Documentaire La vie des étoiles Si nous pouvions observer les étoiles pendant des millions d’années, nous les verrions subir des transformations multiples et étonnantes....