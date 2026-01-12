Si une encyclopédie des mondes cosmiques venait à exister, que découvririons-nous en la parcourant ? Et comment nous décririons-nous ?
Galillée – Observatoire de Paris – Les planétariums à la Découverte et à la Cité des Sciences. Depuis les...
Pour aller vers l’étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, on parle d’un voyage de 70 000...
Dans cet avenir fantasmé, l’espèce humaine serait capable de s’installer durablement sur les planètes orbitant autour de lointaines étoiles.
En janvier 2019, trois ans après le survol de Pluton, la sonde américaine New Horizons atteint Ultima Thulé, l’objet...
Une planète idéale pour les rendez-vous galants ?
Mars fascine depuis des siècles, entre rêves de conquête spatiale et découvertes scientifiques. Si vous pensiez tout savoir sur...
En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques...
Malgré les nombreuses avancées scientifiques, l’univers renferme encore des secrets et paraît bien mystérieux. La théorie de la relativité...
Le terme « exoplanète », combine deux mots grecs signifiant « en dehors » (exo) et « planète ». En d’autres termes, une exoplanète est...
Parce que des nations isolées seraient incapables de mener financièrement à terme un projet de cette envergure, la station...
\r\n\r\nExiste t’il un risque de collision entre la Terre et un Géocroiseur ? Aux vues du nombre d’objets célestes...
La planète est l’un des éléments incontournables des histoires de science-fiction. Si la façon la plus classique d’en construire...
L’épisode débute sur une animation présentant William Herschel et son jeune fils John marchant ensemble. William décrit la nature...
Le survol de Pluton en 2015 et l’exploitation des données recueillies ont permis de dresser un portrait étonnant de...
Un satellite naturel est un objet céleste en orbite autour d’une planète ou d’un autre objet plus grand que...
On a marché sur la Lune et on a lancé des sondes pour étudier les planètes situées à des...
En 2008, le Phoenix Lander s’est posé sur Mars, mais a-t-il pu apporter la preuve d’une vie extraterrestre ?
Depuis la nuit des temps, le soleil brille sur la Terre. Pourtant, la nature de cette grosse boule jaune...
Si nous pouvions observer les étoiles pendant des millions d’années, nous les verrions subir des transformations multiples et étonnantes....
La planète rouge est considérée par certains experts comme une solution potentielle à la survie de l’humanité. Mais connaissez-vous...
