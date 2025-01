Conférence

Depuis quelques années, on assiste à l’émergence d’outils empruntés tant aux sciences naturalistes que forensiques dans l’interprétation et la reconstitution de faits archéologiques. À l’interface entre ces deux domaines, l’archéoentomologie funéraire s’attache à étudier les restes d’insectes nécrophages et/ou parasites associés aux restes humains et animaux provenant de contextes sépulcraux ainsi que les traces d’activité que ces petits invertébrés laissent parfois sur les ossements.

Se fondant à la fois sur les méthodes et préceptes de l’archéothanatologie (l’archéologie de la Mort) et de l’entomologie médico-légale, l’étude des assemblages d’insectes nécrophages est à même de nous documenter sur les pratiques funéraires des populations du passé. Par cette approche singulière, il est possible d’obtenir des données inédites sur le traitement initial du cadavre (momification, exposition du corps…) mais également de proposer une restitution a posteriori de son « histoire » postmortem.

Ces divers aspects ayant trait à l’archéoentomologie funéraire seront illustrés au travers de multiples exemples concrets.