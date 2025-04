Documentaire

De plus en plus de néobanques investissent le marché bancaire. Les plus connues d’entre elles sont N26, Revolut, C-Zam, Orange Bank ou encore Nickel. Une néobanque est un établissement financier qui concurrence les banques traditionnelles et les banques classiques en proposant des services bancaires de nouvelle génération. La plupart des néobanques sont des établissements de paiement et ne peuvent délivrer ni produits d’épargne, ni crédits. Les néobanques mettent toutes à disposition de leurs clients un compte courant, un relevé d’identité bancaire et une carte bancaire. Cette offre est disponible chez N26, Revolut, Orange Bank, C-Zam ou encore Nickel. Certaines néobanques ont acquis le statut d’établissement bancaire et d’établissement de crédit : leur offre comprend donc une solution de crédit, et parfois une solution d’épargne comme Orange Bank et N26. Surtout, les néobanques proposent une nouvelle manière de gérer ses finances personnelles. Le client n’a pas accès à une agence bancaire ni à un conseiller ; il gère ses finances sur son espace client, mais surtout sur une application mobile. Pour cette raison, les néobanques sont parfois appelées « banques mobiles » ou « banques digitales ».