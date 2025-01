Conférence

Les banques ont rôle central à jouer dans notre société. Malheureusement, sous l’effet des politiques de libéralisation qui ont conduit à un processus de financiarisation dangeruex, on a assisté à un dévoiement grave du fonctionnement des banques. Celles-ci sont notamment devenues les principaux acteurs de la spéculation, de l’évasion fiscale, du financement des projets climaticides, et elles ne donnent plus la priorité au financement de l’économie. Les réformes bancaires accomplies dans le monde et en Europe particulièrement, ne sont pas à la hauteur des enjeux, et vont même dans la mauvaise direction, comme c’est le cas du projet d’Union des marchés de capitaux dans l’Union européenne. Il est donc urgent de remettre les banques au service de la société. Le mouvement social a un rôle important à jouer dans ce domaine, pour proposer des réformes radicales et organiser des alternatives.

CONFÉRENCIERS

Aurore LALUCQ auteure du livre « Les banquiers contre les banques » et co-directrice de l’Institut Veblen – Paris

Dominique PLIHON auteur du « Livre noir des banques », professeur d’économie financière à l’Université Paris XIII et membre d’ATTAC France

Christian ARNSPERGER professeur à l’UNIL et conseiller de la Banque Alternative Suisse