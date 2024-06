Podcast



En France et en Europe, la réponse économique à la crise sanitaire a été forte, immédiate. Les règles budgétaires ont été suspendues, la surveillance des aides publiques aux entreprises a été assouplie. Avec l’appui de la Banque centrale européenne, les Etats maintiennent l’économie sous perfusion grâce au déblocage de capacités d’endettement inédites. Le gouvernement français prévoit qu’en fin d’année la dette publique atteindra au moins 115 % du PIB.

Comment allons-nous nous acquitter d’une dette déjà difficile à rembourser avant la crise du Covid ? L’accumulation de dettes nationales et continentales est-elle un vrai problème ? Et puis comment ces emprunts seront-ils utilisés ? On tente d‘y répondre avec Isabelle Job-Bazille, Directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A.