Conférence

En 2008, une nouvelle façon de concevoir la monnaie a été proposée. L’énigmatique Nakamoto publie un texte décrivant comment on peut, grâce aux réseaux et à la cryptographie mathématique, mettre en place une monnaie numérique sans aucun contrôle centralisé. Début 2009, les programmes nécessaires au lancement de cette crypto-monnaie, le Bitcoin, sont prêts et elle est créée. Aujourd’hui, elle a pris son envol et malgré les controverses dont elle est l’objet, elle passionne le monde entier…

Par Jean-Paul Delahaye